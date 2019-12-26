ميلانيا ترامب تكشف تحضيرات شجرة الكريسماس في البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

كشفت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحضيرات شجرة الكريسماس في البيت الأبيض؛ احتفالًا بأعياد الميلاد والعام الجديد 2020.

ونشرت «ميلانيا» مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أوضحت خلاله كيفية تزيين شجرة عيد الميلاد داخل البيت الأبيض والتي بلغ طولها أكثر 5 أمتار، قائلة «روح الكريسماس تعود للحياة في الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض».

وظهر في مقطع الفيديو، مشاركة عشرات العاملين في البيت الأبيض في وضع وتزيين شجرة الكريسماس، إذ قام موظفو البيت الأبيض ومتطوعون بجذب الشجرة التي يبلغ طولها 5.5 متر إلى الغرفة الزرقاء وتزيينها باستخدام السقالات والسلالم.

وقدمت شجرة عيد الميلاد إلى «ميلانيا» في 25 نزفمبر الماضي على عربة تجرها الخيول، لتكون بمثابة قطعة الزينة الأساسية لعيد الميلاد في الغرفة الزرقاء ثم اختارت ميلانيا تصميم شعار زينة الشجرة هذا العام تحت عنوان «روح أمريكا».