«الغذاء والدواء» تصدر الدليل الإرشادي لمساعدة المصنعين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الخميس، عن إصدارها الدليل الإرشادي.

وأوضحت الهيئة أن إصدار الدليل الإرشادي جاء لمساعدة المصنّعين في وضع حدود التفاوت، وإرشادات التقريب الخاصة بالبيانات التغذوية على البطاقة.

وبموجب اللائحة الفنية فإن حدود التفاوت المقبولة تعني الاختلافات المقبولة بين قيم العناصر الغذائية المعلنـة على البطاقـــة، وتلك التـــي يتم الكشف عنها في التحليل المخبري.

وللإطلاع على الدليل الإرشادي من خلال الرابط التالي: هنا