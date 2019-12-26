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تصعيد تركي جديد في ليبيا و«أردوغان» يعلن إرسال قواته

تصعيد تركي جديد في ليبيا و«أردوغان» يعلن إرسال قواته
أنقرة(صدى):

كشفت وسائل إعلام عن تصعيد جديد لتركيا في محاولات التدخل واستغلال المعارك بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق .

واعترف ” أردوغان ” بإعتزامه إرسال قوات تركية إلى ليبيا مشيراً إلى أنه سيعرض على البرلمان التركي في دورته المقبله في يناير مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا .

وأضاف قائلاً : ندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل ، وفقاً للعربية نت .

وتشهد الفترة الحالية محاولات واضحة على المستوى الدولي لإستغلال تركيا الوضع المتأزم بين قوات حكومة الوفاق والجيش الليبي ، وكان آخرها الإتفاقية المشبوهة مع حكومة الوفاق بهدف استغلال النفط والغاز في البحر المتوسط بمزاعم التعاون الأمني .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 1 ساعة

مرحبا بهم وجبه شهية للجيش المصري…

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