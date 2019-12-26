مي سليم تحتفل بالكريسماس بإطلالة جريئة
احتفلت الفنانة الأردنية مي سليم، بأعياد الميلاد «الكريسماس» بطريقة خاصة، أثارت بها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت مي سليم على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة تكشف قوامها الرشيق، إذ ارتدت بنطلون رياضي وتوب قصير يكشف عن جزء من بطنها.
وعلقت على الصورة «ميري كريسماس وسنة جديدة سعيدة لك ولأسرتك»، وسط تفاعل كبير من قبل متابعيها، الذين عبروا عن مدى جمالها ورشاقتها.
fares[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 17 دقيقة
وش ديانتها
fares[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 16 دقيقة
حتى نقدم التهنئه لها
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45105 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله لايبلانا ولا يسخط علينا