مي سليم تحتفل بالكريسماس بإطلالة جريئة

عمان(صدى):

احتفلت الفنانة الأردنية مي سليم، بأعياد الميلاد «الكريسماس» بطريقة خاصة، أثارت بها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي سليم على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة تكشف قوامها الرشيق، إذ ارتدت بنطلون رياضي وتوب قصير يكشف عن جزء من بطنها.

وعلقت على الصورة «ميري كريسماس وسنة جديدة سعيدة لك ولأسرتك»، وسط تفاعل كبير من قبل متابعيها، الذين عبروا عن مدى جمالها ورشاقتها.