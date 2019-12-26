عبدالله غراب يطالب جماهير الاتحاد بالعودة للمدرجات 

ماجد محمد(صدى):

دعا «قائدو» الاتحاد التاريخيون عبداالله غراب، وأحمد جميل، ومحمد نور جماهير العميد للعودة إلى المدرجات ودعم الفريق في منعطفه الخطير الحالي.

أوضح المنقذ الاتحادي غراب: «أستغرب تخلي الجماهيرعن دعم الفريق وهذا ما لم نتعوده أبدًا من جماهيرنا الوفية على مدار عقود من الزمن، ووقفتهم في الموسم الماضي ساهمت في تجاوز الأزمة الصعبة التي مر بها الفريق، فجماهير الاتحاد وقفتها مشهودة».

ومن جانبه، لفت أحمد جميل: « كلنا يهمنا الكيان ووقفة الجماهير مع الكيان مطلب كل اتحادي فحضورهم ودعمهم للفريق أمر في غاية الأهمية، صحيح أن هناك مشاكل تحتاج إلى تصحيح ولكن المهم هو وقفة جماهير العميد الوفية خلف الكيان».

ورأي الأسطورة نور: « حين كنا لاعبين فإن من كان يمنحنا التنفس والقوة هو مدرجنا الذهبي، وقلت في أكثر من مرة كل الأمور الجانبية تترك هامشًا ويجب على جماهير العميد الوفية الوقوف مع الاتحاد حيث إن وقفتهم مطلوبة، وهذا وقتهم وهم أعلم بمدى تأثيرهم، وبالمختصر الاتحاد في حاجتهم».