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تعرف على مزايا الوضع الداكن لـ«واتساب» والأجهزة التي ستحظى به

تعرف على مزايا الوضع الداكن لـ«واتساب» والأجهزة التي ستحظى به
وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن إنتهاء تطبيق التراسل الفوري ” واتسآب ” من تصميم ميزة الوضع الداكن التي طال إنتظارها وأنها ستكون مطروحة قريباً لكن في بعض الأجهزة .

ويتميز الوضع الداكن لواتسآب بتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، مما يسهل التعامل مع الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة ، وتقليل استهلاك البطارية .

كما ستتميز بخفض استهلاك البيانات وإدخال دعم لردود الفعل اللمسية لأجهزة “آي أو إس” .

ومن المقرر أن تتوافر تلك الميزة في نظامي آي أو إس واندرويد ، وهناك توقعات بتعديلات طفيفة ليتم طرحها على أجهزة آيفون وآيباد .


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