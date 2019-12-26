السر وراء تأجيل فيتوريا تجديد عقده مع النصر 

نواف السالم(صدى):

قدمت إدارة النادي العاصمي عرضاً رسمياً لروي فيتوريا، في معسكر الفريق في البرتغال، ولكنه طلب تأجيله إلى نهاية الموسم.

وفي السياق ذاته، قام البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر بتأجيل تجديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري، لانشغاله في منافسات الموسم.

وحول طلبات فيتوريا فإنه: “لم يطلب الكثير بل المعقول، إضافة إلى تأمين عائلته الصحي ودراستهم”.

واتضح أن روي يفكر حاليا بشكل كامل في تحقيق أهداف الموسم، وهي بطولة السوبر المقبلة، إضافة إلى المحافظة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن فيتوريا لم يناقش مع الإدارة أي ملفات تخص الأجانب أو الصفقات المستقبلية محلياً وأجنبياً.