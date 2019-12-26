«ساما» تدعو شركتي وكالة تأمين إلى سرعة تصحيح أوضاعهما تجنبا لسحب الترخيص

الرياض(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن شركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني، وشركة فرسان لوكالة التأمين المحدودة، لم تلتزما باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط، ولم تتجاوبا مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينهما المسجلة لديها.

ودعت مؤسسة النقد في هذا الصدد الشركتين إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعهما خلال فترة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان، وفي حال عدم التجاوب خلال الفترة المحددة فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص، وتأمل مِمَّن له شكوى تجاه هاتين الشركتين سواءٌ من المؤمَّن لهم أو المستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت هنا أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظاميّة فيه، وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.