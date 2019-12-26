بالفيديو.. سمكة غاضبة تهاجم سائح وتحاول قتله

بانكوك(صدى):

هاجمت سمكة أبو سيف غاضبة إحدى السياح أثناء ممارسة رياضة الغوص أمام سواحل محافظة تشومفون جنوبي تايلاند، فيما نجح الصيادون من إنقاذه في النهاية.

وبدأت الواقعة، بينما كان يمارس مجموعة من السياح رياضة الغوص بالقرب من بعض مراكب الصيد، لتظهر فجأة سمكة ابو سيف وهي تدور حول أحد السياح.

ووثق أحد الصيادين الحادث بالكاميرا، إذ ظهر السائح خلال مقطع الفيديو وهو خائف ويحاول الابتعاد عنها، لكنها تعود وتدور حوله مرة أخرى، وفي لحظات مفاجئة اندفعت نحوه وهجمت عليه محاولة طعنه بفكها العلوي الحاد.

وتدخل الصيادون في اللحظات الأخيرة، إذ قام أحدهم بجذب خيط الصيد الذي يمسك بالسمكة وجذبها نحو المركب، ثم قاموا بقطع الخيط وإطلاق السمكة للتخلص من غضبها.

وقال أحد الصيادين «خيط الصنارة أمسك السمكة؛ وهو ما أثار غضبها بشدة؛ لذلك ظلت تدور وتتحرك بسرعة محاولة تمزيق الخيط وتحرير نفسها، وعندما لم تستطع، جن جنونها وهاجمت السائح في الماء، لو تمكنت السمكة من طعن السائح فيمكن أن تتسبب بموته، إن طعنتها قاتلة».