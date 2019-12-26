بالصور.. الرئيس العام يشارك في أعمال تطييب وتبخير المسجد النبوي

المدينة المنورة(صدى):

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ضمن مبادرة “كنتم خير أمة” بالمشاركة في أعمال تبخير وتطييب المسجد النبوي، كما التقى معاليه خلال جولته بالزوار وقدم لهم الهدايا.

وتعد المبادرة إحدى ركائز تأصيل القيم والأخلاق والإثراء المعرفي والسلوكي من خلال تنفيذ برامج تستهدف مختلف الشرائح من المواطنين والمقيمين في طيبة الطيبة، وتتنوع بتنوع مجالات الجهات المشاركة في هذه المبادرة، مما يجعلها أكثر جاذبية وإثراء وفق معايير محكمة من ذوي الخبرة والاختصاص، لتكون متناغمة مع شعار المبادرة “خير أمة” ومحققة للأهداف.