حادث مأسوي لرجل ذهب لقضاء حاجته في الغابة فهاجمه حيوان غير متوقع

نيودلهى (صدى):

شهدت إحدى القرى الهندية بولاية جوجارات حادث مأسوي لشخص افترسه أسد بعدما توجه لغابة قريبة من منزله لقضاء حاجته .

وذكرت صحف محلية أن الرجل ” 55 ” عام يعيش في منزل قريب من الغابة ، وأنه كان يريد قضاء حاجته ولكن لسوء حظه هاجمه أسد ما أسفر عن موته متأثراً بجروحه الشديدة وتم نقله إلى المستشفى لتشريح جثته .

ويعيش سكان تلك القرية في خوف مستمر نظراً لإقتراب الأسود الآسيوية منها وأغلبها ذكور ، ويصل وزن الأسد إلى 190 كجم ، كما أنها لم تكن الحادثة الأولى من نوعها .