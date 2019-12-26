حادث مأسوي لرجل ذهب لقضاء حاجته في الغابة فهاجمه حيوان غير متوقع
شهدت إحدى القرى الهندية بولاية جوجارات حادث مأسوي لشخص افترسه أسد بعدما توجه لغابة قريبة من منزله لقضاء حاجته .
وذكرت صحف محلية أن الرجل ” 55 ” عام يعيش في منزل قريب من الغابة ، وأنه كان يريد قضاء حاجته ولكن لسوء حظه هاجمه أسد ما أسفر عن موته متأثراً بجروحه الشديدة وتم نقله إلى المستشفى لتشريح جثته .
ويعيش سكان تلك القرية في خوف مستمر نظراً لإقتراب الأسود الآسيوية منها وأغلبها ذكور ، ويصل وزن الأسد إلى 190 كجم ، كما أنها لم تكن الحادثة الأولى من نوعها .
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