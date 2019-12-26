بالصورة.. محمد رمضان برفقة 14 فتاة في «رايحين نسهر»

القاهرة(صدى):

روج الفنان المصري محمد رمضان، إلى أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «رايحين نسهر» بطريقة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر «رمضان» على حسابه الرسميي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة كإعلان عن الأغنية الجديدة المقرر طرحها في بداية العام 2020، والتي ظهر بها 14 عارضة.

وخلال الإعلان، أحاطت ما يقرب من 14 عارضة بالفنان المصري الذي كان يُمسك سيجار بني في يده، معلقًا «بوم بوم.. قريبًا يوم 1/1/2020.. صاحبي كلمني وقالي انزلي رايحين نسهر»“

وتسببت هذه الصورة في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد البعض أسلوبه الدعائي والاستعراض الذي يقوم به، فيما دافع عنه البعض معبرين عن مدى حبهم وإعجابهم به.