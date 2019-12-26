رفض تونسي لزيارة «أردوغان»: احذروا النوايا التركية

تونس(صدى):

علقت أحزاب تونسية على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس، أمس الأربعاء، محذرين من تبعات هذه الزيارة والنوايا التركية المصاحبة لها.

وأصدر حزب مشروع تونس بيان رسمي تعليقًا على هذه الزيارة واللقاء بالرئيس قيس سعيد، مؤكدًا أن هذه الزيارة غير المعلنة مع وجود أنباء غير مؤكدة عن انضمام رئيس حكومة الوفاق الليبي لهما ومعلومات عن ارتباط الزيارة بالملف الليبي، تُوحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور تركيا وحكومة الوفاق الليبية التي تلقى رفض عربي وعالمي.

ورفض الحزب تحويل تونس إلى منصة سياسية لمحور دولي معين تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربية والدولية، مطالبًا الرئيس قيس سعيد بدعوة الرؤساء العرب إلى زيارة تونس.

ومن جانبه، طالب الحزب الدستوري باعتماد الشفافية في مجال السياسة الخارجية وتوضيح الخيارات المتبعة في هذا الشأن، وإطلاع الرأي العام على مثل هذه المسائل السيادية، فيما استنكر حزب العمال اليساري استقبال سعيد جلاد الشعب التركي ومرتكب الجرائم على حساب سوريا الشقيقة.

كما أشار حزب التيار الشعبي، إلى أنه يرفض اصطفاف تونس غير المبرر مع أحد أطراف الصراع الليبي ومع محور إقليمي بعينه دون مراعاة لمصالح الشعبين التونسي والليبي والأشقاء من الدول العربية.