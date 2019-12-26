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«الجوازات»: في حالة وجود رب الأسرة بالمملكة لا مانع من تجديد هوية مقيم

«الجوازات»: في حالة وجود رب الأسرة بالمملكة لا مانع من تجديد هوية مقيم
علي القحطاني(صدى):

ردت المديرية العامة للجوازات عن استفسار خاص بتجديد هوية ” المقيم ” .

ووجه ” مغرد ” استفسارًا لـ ” الجوازات ” مفاده: ” أنا طالب جامعي في الخارج، وأريد تجديد الإقامة طبعًا باقي لها تقريبًا ٤ أشهر وتنتهي، فأنا ابغي اجددها عشان ما أرجع مره ثانية إلا بعد ما ينتهي الفصل الجامعي، لأنه لو ما جددتها الآن لازم أرجع قبل الاختبار اجددها وأرجع اختبر ” .

وأجابت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة لا مانع من تجديد هوية مقيم وأحد التابعين أو المرافقين في الخارج ” .


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