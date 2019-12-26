مواطن يتهم طاقم طبي بمستشفى جدة بتعريض شقيقه لخطأ طبي.. والصحة ترد

عادل الحربي(صدى):

تقدم ” مواطن ” بشكوى ضد طاقم طبي في مستشفى بجدة، يتهمهم فيها بتعرّض شقيقه لخطأ طبي نتيجة إجراء عملية زائدة.

ومن جانبها، كشفت ” صحة جدة ” تفاصيل الحالة، موضحة أنه في بداية الأمر تم تشخيص الحالة بالتهاب في الزائدة الدودية وتم إجراء عملية جراحية حيث تم استكشاف وجود التهاب الزائدة والتصاقات بالأمعاء.

حصل لـ ” المريض ” بعد ذلك العديد من مضاعفات التي استوجبت إجراء عدة عمليات أخرى، وبعد تحليل الأنسجة لتكرار الالتصاقات بعد استئصال الزائدة تم تشخيصه بأنه يعاني من مرض نادر جدًا يصيب الأمعاء ومنديل البطن وغشاء البطن.

ويسبب هذا المرض تكون العظم في هذه الأنسجة مما يجعلها شديدة الالتصاق والتعظم وبالتالي تسبب الانسداد المتكرر والالتصاقات، وما زال المريض يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل مجمع الملك عبدالله الطبي.

وأوضحت الصحة أنه تم التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من الطاقم الطبي، وتم عرض الملف الطبي والتحقيقات على لجنة متخصصة.