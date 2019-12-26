بالصور .. مدير عام الهلال الأحمر يطمئن على سير الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع

إبراهيم الزهراني(صدى):

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقه الباحة الاستاذ خالد بن محمد الغامدي بزيارة وحدة تدريب محافظة بلجرشي مساء يوم الأربعاء الموافق 28/04/1441هـ وأطمأن على سير عمل الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع وكان ذلك اثناء تنفيذ اخر دورة إسعافيه في برنامج الأمير نايف للعام 2019م الموجهة للجمهور وقد القى كلمة توجيهية للمتدربين واخذ معهم صورة تذكارية .

صرح بذلك المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الباحة الاستاذ عماد منسي الزهراني

بعد ذلك اجتمع مع المدربين بحضور المساعد للشئون الإدارية و المالية والمساعد للشئون الإسعافية ومدير ادارة الموارد البشرية ومدير ادارة التدريب بالمنطقة و قدم شكره للزملاء مدير التدريب والمدربين و حث الجميع على بذل المزيد من العطاء في تدريب وتثقيف المجتمع لتحقيق تطلعات معالي رئيس الهيئة حفظه الله والإدارة العامة للتدريب ،، واضاف المتحدث الرسمي بأن سعادة مدير عام الفرع استمع لشرح مفصل من مدير ادارة التدريب بالمنطقة الى انجازات المنطقة خلال عام ٢٠١٩ م .

والتي كان ابرزها تنفيذ ( ٤٣) دوره طبيه استفاد منها(٣١٥) متدرب ومتدربه ، تنفيذ (٢٩٠) دورة في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية استفاد منها(٣٢٢٧) متدرب ومتدربه ،، ونُفذت (٦٣ ) محاضره اسعافيه استفاد منها (١٧٣٩٢) مستفيد ومستفيدة ،، كما تم تدريب السائقين في دورات برنامج الامير نايف للإسعافات الأولية ودورات القيادة الأمنه لمشغلي مركبات الطوارئ بنسبة ١٠٠٪ ،، واضاف مدير ادارة التدريب بأن تدريب المنطقة حقق المركز الثاني في مسابقة HAnds only CPR على مستوى المملكة وبذلك حققت هيئة الهلال الاحمر السعودي المركز الثاني على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتكريمها من جمعية القلب الامريكي في الحفل المقام في دبي ،، وتوجت هذه الانجازات وبدعم من الإدارة العامة للتدريب في اعتماد تدريب الباحة كمركز معتمد لتنفيذ الدورات القصيرة ( BLS) للغتين العربية والإنجليزية والمعتمدة من جمعية القلب الأمريكية وبذلك يكون ضمن المراكز المعتمدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ( MENA )

بعد ذلك كرم سعادة المدير العام مدير التدريب الأخصائي حمزة احمد الزهراني و المدربين المتميزين الذين ساهموا في تنفيذ الدورات خلال عام ٢٠١٩ م

ووجه مدير عام الفرع من هذا المنبر دعوة لأفراد المجتمع مواطنين ومقيمين رجال ونساء للالتحاق بهذه الدورات لمساعدة أنفسهم ومن يحتاج الى المساعدة ودعا للجميع بالصحة والسلامة