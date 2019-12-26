بايرن ميونخ يخطط لضم مهاجم ريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

أكدت تقارير صحفية أن إدارة بايرن ميونخ تسعى للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد النجم الصربي لوكا يوفيتش خلال الميركاتو الشتوي المقبل الذي سينطلق في يناير المقبل .

وقالت صحيفة “ديفنسا سنترال” أن النادي الألماني يسعى لدعم مراكز الهجوم ، وإيجاد بديل للدبابة البولندية ليفاندوفسكي الذي يبلغ من العمر 31 عام وينتهي عقده في صيف 2023 .

والمثير في الأمر أن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد لم يسجل سوى هدف واحد على مدار 14 مباراه مع النادي الملكي ولم يصنع أية أهداف مما يشير إلى سهولة بيعه ، وأنه يبحث عن تشكيلة ومناخ جديد لظهور مواهبه التهديفية .

وكان الصربي لوكا يوفيتش قد انتقل إلى النادي الملكي مطلع الموسم الجاري من انتراخت فرانكفورت الألماني ، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو .