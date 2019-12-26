بايرن ميونخ يخطط لضم مهاجم ريال مدريد
أكدت تقارير صحفية أن إدارة بايرن ميونخ تسعى للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد النجم الصربي لوكا يوفيتش خلال الميركاتو الشتوي المقبل الذي سينطلق في يناير المقبل .
وقالت صحيفة “ديفنسا سنترال” أن النادي الألماني يسعى لدعم مراكز الهجوم ، وإيجاد بديل للدبابة البولندية ليفاندوفسكي الذي يبلغ من العمر 31 عام وينتهي عقده في صيف 2023 .
والمثير في الأمر أن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد لم يسجل سوى هدف واحد على مدار 14 مباراه مع النادي الملكي ولم يصنع أية أهداف مما يشير إلى سهولة بيعه ، وأنه يبحث عن تشكيلة ومناخ جديد لظهور مواهبه التهديفية .
وكان الصربي لوكا يوفيتش قد انتقل إلى النادي الملكي مطلع الموسم الجاري من انتراخت فرانكفورت الألماني ، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو .
اترك تعليقاً