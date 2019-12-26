«الشورى» يوجه يالطالب الغذاء والدواء بمعرفة أسباب انقطاع أدوية الأمراض المزمنة

علي القحطاني(صدى):

دعت عضوة الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، الهيئة العامة للغذاء والدواء لضرورة التقصي بشأن أسباب انقطاع العديد من الأدوية التي تستخدم في علاج الحالات والأمراض المزمنة.

وأوضحت ” الأحمدي ” أن انقطاع بعض أدوية الأمراض المزمنة يثير شبهة وجود ممارسات احتكارية في مجال الدواء.

وفي ذات السياق، طالب العضو خليفة الدوسري ” الغذاء والدواء ” ، بالتأكد من مصادر الأدوية وطرق تصنيعها وتسويقها في الصيدليات، ووضع تصنيف على الأدوية الواردة للمملكة.