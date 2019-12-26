«الشورى» يوجه يالطالب الغذاء والدواء بمعرفة أسباب انقطاع أدوية الأمراض المزمنة
دعت عضوة الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، الهيئة العامة للغذاء والدواء لضرورة التقصي بشأن أسباب انقطاع العديد من الأدوية التي تستخدم في علاج الحالات والأمراض المزمنة.
وأوضحت ” الأحمدي ” أن انقطاع بعض أدوية الأمراض المزمنة يثير شبهة وجود ممارسات احتكارية في مجال الدواء.
وفي ذات السياق، طالب العضو خليفة الدوسري ” الغذاء والدواء ” ، بالتأكد من مصادر الأدوية وطرق تصنيعها وتسويقها في الصيدليات، ووضع تصنيف على الأدوية الواردة للمملكة.
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