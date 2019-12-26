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أخطاء متكررة عند شحن الجوال تسبب تدمير البطارية

أخطاء متكررة عند شحن الجوال تسبب تدمير البطارية
وكالات(صدى):

حذر خبراء التقنية من أخطاء شائعة لمستخدمي الهواتف الذكية تسبب تقليل إنتاجيتها وانتهاء فترة خدمتها تماماً .

ونبه خبراء تكنولوجيا الهواتف إلى أن شحن البطارية ليلاً حتى 100% ثم تركها في الشاحن حتى الصباح ، يؤثر على مستوى آداء البطارية وطاقتها بعد ذلك .

وأكدوا أن آداء البطارية يقل أيضاً إذا تركت الشحن يصل إلى الحد الذي يتراوح بين 30 إلى 5 % ، لذلك فمن الأفضل الشحن في الصباح ، منبهين إلى عدم ترك الشاحن فيها بإستمرار ، وعدم تفريغها بالكامل .

وحذروا أيضاً من عدم الإهتمام بالبطارية التي تتعرض لـ”التقدم في العمر ” بسبب التغيرات بتركيبها الكيميائي ، إلا أنه قد لا يُلاحظ بسبب تغيير الجهاز بين الحين والآخر .


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