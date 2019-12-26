حماقي يخرج عن صمته ويوضح أمرا صعبا واجهه في «ذا فويس»

القاهرة(صدى):

بعث الفنان محمد حماقي، رسالة للمتسابق المغربي فهد مفتخر، من فريقه، بعد خسارته لقب “The voice” في الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس، والتي توج فيها باللقب التونسي مهدي عياشي، من فريق السوبر ستار راغب علامة.

وشارك حماقي، صورة مع “مفتخر” عبر حسابه بـ”تويتر”، معلقا عليها قائلا: “فهد، كانت مغامرة وتجربة تستاهل كل التعب والمجهود اللي بذلته، سواء كسبت اللقب أو لا، مشوارك الفني بدأ النهاردة ولسه الرحلة طويلة قدامك، رفعت رأسي وشرفت بلدك المغرب وكل الوطن العربي”.

وعبر حماقي عن رضاه بشأن فوز مهدي عياشي باللقب، نظرا لكونه من المشتركين الذين أثبتوا تميزهم منذ البدايات، موضحا أن عملية الحكم على الأصوات لم تكن سهلة على الإطلاق لكنها عملية ممتعة وشيقة في آن معا.

وأشار حماقي في لقاء له بكواليس برنامج المواهب “ذا فويس” الذي شارك فيه كمدرب وعضو لجنة تحكيم، إلى أن متابعة الأخبار من أكثر اهتماماته، موضحا أنه “مبحبش التليفون ومبحبش يكون طول الوقت بيرن وأرد لأني بحس إنه بيسرق حياتي”.