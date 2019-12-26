فوائد صحية للسحلب.. أبرزها التدفئة وتقوية العظام 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر مشروب السحلب من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص فى فصل الشتاء، فهو من المشروبات التي يسعى الكثيرون لتناولها بشكل دائم أثناء فصل الشتاء للشعور بالتدفئة.

ويحتوي السحلب علي حليب ومكسرات، هذا ما يجعله من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ولذا ينصح بتناوله ولكن دون الإسراف تجنبا لحدوث زيادة في الوزن.

ونستعرض فوائد مذهلة لتناول كوب من السحلب ومن أهمها 1-السحلب يعمل على تنشيط الجسم بأكمله

2-يعمل على تقوية الدورة الدموية لذلك هو يقوم بتدفئة الجسم.

3-مشروب السحلب من المشروبات القابضة فهو مفيد فى حالات الإسهال وعلاج القرحة وإيقاف نزيف المعدة والأمعاء والاثني عشر وعلاج المغص المعوى والقولون.

4- علاج للمرضى المصابين بالسل.

5-يعتبر صحيا ومغذيا جدا للأطفال عندما يخلط بالحليب لمساعدته على نمو صحي وسليم وحماية الأسنان والعظام.