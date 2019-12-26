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شيرين رضا تكشف عن إصابتها بمرض خطير بسبب «الفيل الأزرق»

شيرين رضا تكشف عن إصابتها بمرض خطير بسبب «الفيل الأزرق»
القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا عن تعرضها لمرض خطير أثناء عملها بفيلم ” الفيل الأزرق ” ، أن الأطباء أنقذوها وهي في حالة صحية حرجة .

وأرجعت ” رضا ” سبب المرض إلى “التاتو” الذي صنعته في هذا الوقت وكان ضروري لآداء شخصيتها المعروفة برسم “التاتو” في الفيلم .

وتحدثت “رضا” عن دورها في الفيلم الحديث الذي حقق نجاح كبير في السينما المصرية والعربية في حوار لها ، قائلة : حضرت لشخصيتي بالفيلم كثيراً ، وصنعت “لوك ” مخيف لكي يتناسب مع دوري في العمل .

الجديربالذكر أن النجمة شيرين رضا قدمت العديد من الأعمال الناجحة ، ومنها فيلم الفيل الأزرق الذي يتميز بالإثارة والغموض ، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وشاركه البطولة بالجزء الثاني خالد الصاوي وهند صبري ، ونيللي كريم ، وغيرهم من النجوم .


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