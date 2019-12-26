«الحصيني» يكشف توقعاته لطقس نهاية الأسبوع

نايف السالم(صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس اليوم الخميس «نهاية الأسبوع» واليومين المقبلين حتى يوم السبت.

وأوضح «الحصيني» أن طقس إجازة نهاية الأسبوع معتدل نهارًا بارد ليلًا وبارد جدًا على «الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية»، متوقعًا أمطار أو مطر ثلجي على أقصى الشمالية ومرتفعات تبوك وجنوب غرب المملكة والشام وعمان.

وأضاف أنه من المتوقع أن يميل للحرارة نهارًا ويكون لطيف ليلًا على مناطق «مكة، والساحل الغربي الجنوبي من البحر الأحمر»، لافتًا إلى أن أهالي الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية سيحتاجون إلى ملابس شتوية ثقيلة وخيمة.

وقال على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الرياح متوقع-الا يصرفها الله-رياح من خفيفة إلى متوسطة على مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم نهارًا لا تمنع التنزة أو الكشتة، ورياح من متوسطة إلى قوية اليوم الخميس على الشمالية».

وأضاف أنه رياح من خفيفة إلى متوسطة اليوم الخميس على «مكة، جدة، حائل، وشمال المدينة وغرب القصيم»، بينما يوم الجمعة يتوقع رياح من متوسطة إلى قوية على الشمالية والجوف وتبوك، ورياح من خفيفة إلى متوسطة على حائل والقصيم والمدينة ومكة وشمال وغرب منطقة الرياض.

وعن يوم السبت، أشار «الحصيني» إلى أنه متوقع أن يكون باردًا ليلًا وباردًا جدًا خارج المدن على معظم مدن المملكة، ومعتدلًا نهارًا على مكة والساحل من جدة إلى جازان يميل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا، لافتًا إلى أن يوم السبت هو الأفضل للتنزه.