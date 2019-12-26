«النقل» تتجه لتوطين التاكسي بالتطبيقات الذكية بدءا من 2021

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر أن هيئة النقل العام اتفقت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منح منشآت الأجرة ” الخاصة ” ، مهلة تنتهي بنهاية السنة الميلادية الحالية 2019.

وجاءت هذه المهلة للعمل مع منشآت توجيه مركبات الأجرة في حال كان سائقوها غير سعوديين، حيث سيقتصر العمل بدءًا من 2020 على السائقين السعوديين في منشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

وفيما يتعلق بمنشآت الأجرة ” العامة ” ، فقد اتفقت الهيئة العامة للنقل مع وزارة العمل على منح المنشآت مهلة تنتهي في ديسمبر 2020.

وسيقتصر العمل بعد هذه المدة على السعوديين في سيارات الأجرة العامة المتعاقدة مع منشآت توجيه المركبات بدءًا من 2021.

وبناءً على ذلك وجه مجلس الغرف السعودية تعميمًا إلى الغرف التجارية الصناعية المحلية، لتوجيه التعميم إلى المنتسبين المختصين في مجال الأجرة وتوجيه المركبات.

وجاء التعميم لحصر خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين فقط.