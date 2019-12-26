أسباب انقطاع النفس أثناء النوم وطريقة علاجه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثيرون من مشكلة توقف التنفس أثناء النوم ، إذ يشعر به المصاب فجأة مما يضطره لإلتقاط أنفاسه للحظات ثم يعود للنوم مجدداً .

ويؤكد الأطباء أن تلك الحالة مرتبطة بمرضى السمنة ، كما أنها تنتشر في الرجال أكثر من النساء ، ولا يوجد سبب واضح لها إلا أن هناك علاقة وثيقة بينها وبين زيادة الوزن وتناول الكحوليات والمسكنات .

ويعتبر النوم المتقطع والشخير من أكثر أعراضها ، إلا أن مخاطرها قد تزيد إذ أحمل المصاب العلاج ، فقد يتطور الأمر إلى الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والشعور بالتعب والإجهاد ، وقد تصل للسكتتات الدماغية والقلبية نتيجة لإنخفاض نسبة الأكسجين وعدم النوم لفترات كافية .

وأكدوا على أهمية إجراء عملية جراحية بيطة لعلاج انسداد المجرى التنفسي وهي سهلة وغير مؤلمة ولا تسبب آثار .