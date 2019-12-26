«الشورى» يوجه بالكشف عن المتلاعبين في سوق الغذاء والتواصل مع المستهلكين

علي القحطاني(صدى):

ناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس قضية الأغذية المغشوشة بالأسواق مطالباً هيئة الغذاء والدواء بالكشف عن المتلاعبين وإتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفاعلية من مجرد التحذير ، والتواصل مع جمهور المستهلكين بشل أكثر فاعلية لرفع التوعية .

وشددالشورى على محاسبة الهيئة للمطاعم المقدمة للأغذية الملوثة بعد وفاة 11 مليون شخص على مستوى العالم قبل عامين بسبب الأغذية الفاسدة والملوثة ، كما وجه بزيادة عدد فروع الهيئة وكوادرها البشرية .

كما ناقش الشورى أعمال الهيئة العامة للنقل ، وطالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين خدمات نشاط النقل للفعاليات والإحتفاليات والمناسبات ، والإسراع في إصدار لائحة النقل التعليمي .

وناقش الشورى أيضاً تطوير بعض الطرق الحيوية ، ودراس أوضاع قائدي الحافلات من المواطنين ، فيما اقترح أحد الأعضاء طرح شركة “سار” للإكتتاب وتخصيص “قطار الحرمين ” ، وتطوير خدمات السكة الحديد .

إقرأ أيضا: