«الشورى» يوجه بالكشف عن المتلاعبين في سوق الغذاء والتواصل مع المستهلكين
ناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس قضية الأغذية المغشوشة بالأسواق مطالباً هيئة الغذاء والدواء بالكشف عن المتلاعبين وإتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفاعلية من مجرد التحذير ، والتواصل مع جمهور المستهلكين بشل أكثر فاعلية لرفع التوعية .
وشددالشورى على محاسبة الهيئة للمطاعم المقدمة للأغذية الملوثة بعد وفاة 11 مليون شخص على مستوى العالم قبل عامين بسبب الأغذية الفاسدة والملوثة ، كما وجه بزيادة عدد فروع الهيئة وكوادرها البشرية .
كما ناقش الشورى أعمال الهيئة العامة للنقل ، وطالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين خدمات نشاط النقل للفعاليات والإحتفاليات والمناسبات ، والإسراع في إصدار لائحة النقل التعليمي .
وناقش الشورى أيضاً تطوير بعض الطرق الحيوية ، ودراس أوضاع قائدي الحافلات من المواطنين ، فيما اقترح أحد الأعضاء طرح شركة “سار” للإكتتاب وتخصيص “قطار الحرمين ” ، وتطوير خدمات السكة الحديد .
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خالد بن عبدالعزيز الدوسري[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 24 دقيقة
صح النوم