الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لتوقيع اتفاق «‬المرحلة واحد‭«

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار لتقترب من ذروة أسبوعين اليوم الخميس، إذ تعززت التدفقات الساعية إلى ملاذات آمنة في المعدن الأصفر بفضل الضبابية التي تحيط بتوقيع اتفاق ‭‭’‬‬المرحلة واحد‭‭’‬‬ التجاري.

‭‭ ‬‬وبحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1503.02 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1507.40 دولار للأوقية.