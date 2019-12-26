كنيفاتي تكشف عن سر غيابها خلال الفترة الأخيرة 

دمشق(صدى):

كشفت الممثلة السورية مديحة كنيفاتي عن سبب غيابها خلال الفترة الأخيرة هو السفر كل شهرين تقريبا، قائلة: “أنا شخص لا يحب التواجد الدائم، والشام سحرتني هذه الفترة بأجواء الأعياد ولذلك لم أسافر منذ فترة طويلة إلا أنني أصبحت انطوائية أكثر في الفترة الحالية ولا أفضل الخروج بشكل يومي، حيث نصحني بذلك أحد المقربين من خارج الوسط الفني”.

ولفتت كنيفاتي: “قررت منذ ثلاثة سنوات ألا أتواجد دائما، وحتى فيما يخص العمل قررت ألا أقدم إلا الأعمال التي تغريني جدا، وأفضل البقاء في المنزل على أن أقدم أعمالا لا تليق بي، وللصراحة كل ما يعرض علي من أعمال لا أكون راضية عن نصفها، وإلى جانب ذلك الأجور كارثية، واعتذرت عن عمل بدوي هذه الموسم لأن الأجر سيىء”.

وعن علاقتها بنسرين طافش، قالت كنيفاتي: “لا يوجد تواصل بيني وبينها، وقمنا بإلغاء متابعة بعضنا على الانستغرام منذ حوالي السنتين ولا أذكر من بدأ هذه الخطوة قبل، لكن لا يوجد أي خلاف بيننا وإلغاء المتابعة كان دون أي سبب”.

وبخصوص حديث بعض النجمات عن خيانة أزواجهن مع فنانات الوسط الفني، أشارت كنيفاتي: “لو خانني زوجي بعد سنوات من الزواج (عندما أتزوج) مع إحدى زميلاتي فسأضع صورتها على (ستوري الإنستغرام) وأخبر الجمهور والمتابعين عن أخلاقها المتدنية بدلا من أن أتحدث عنها في البرامج التلفزيونية”.