وزير الطاقة: سيتم تنفيذ مشروع جديد بحقل الدرة البحري للغاز

علي القحطاني(صدى):

كشف عن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مشروعًا جديدًا في حقل الدرة البحري للغاز سيبدأ تنفيذه قريبًا.

وأوضح ” ابن سلمان ” أن شركتين إحداهما من السعودية والأخرى من الكويت لديهما القدرة على تنفيذ المشروع.

كما أشار إلى أن المنطقة واعدة وبها كميات كبيرة من الغاز.

وجاءت هذه التصريحات أثناء زيادة لـ مجمع حقل الخفجي النفطي في المملكة ؛ بعد يوم من توقيع اتفاق مع الكويت أنهى نزاعا بشأن المنطقة المحايدة ” المقسومة “ التي يتشاركها البلدان.