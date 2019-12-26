تقديم موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أنه سيتم تقديم موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم، يومًا واحدًا عن الموعد الطبيعي والمقرر 10 من كل شهر.

وأوضحت خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج على حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم يوم الخميس بتاريخ 9 يناير المقبل.

وجاء ذلك ردًا على استفسارات متعددة من المواطنين حول موعد الصرف، إذ يُصادف اليوم العاشر من الشهر يوم الجمعة وهو إجازة رسمية، لذا تم تقديمه يومًا.