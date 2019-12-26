بالصور..مراحل انتهاء كسوف الشمس بعدما استمر ساعتين وربع

عادل الحربي(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، مراحل نهاية كسوف الشمس الحلقي، الذي شهدته البلاد، بعدما استمر لمدة ساعتين وربع.

ويحدث الكسوف الحلقي بدلا من الكسوف الكلي عندما يكون القمر في الجزء البعيد من مداره البيضاوي حول الأرض.

يذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، اعتبرت هذا الكسوف أجمل كسوف شمسي جزئي، لكنها وصفته أيضا بـ الأكثر خطورة، حيث يحتاج جميع المراقبين إلى ارتداء نظارات الكسوف الشمسي في جميع المراحل.