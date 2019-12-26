بعد سفر السائق..قائدة مدرسة وزوجها ينقذان طالبان من اختبار مصيري

محمود البلوي(صدى):

تمكنت قائدة مدرسة بتبوك وزوجها، من إنقاذ مصير طالبة وشقيقها وإحضارهما طالبة إلى الاختبار، بعد أن فوجئا بسفر سائقهما الذي كان يوصلهما إلى المدرسة.

وكانت قائدة المدرسة لاحظت غياب الطالبة في الصف الخامس، وتواصلت مع والدتها التي اتضح أنها خارج المنطقة.

واضطرت قائدة المدرسة إخبار زوجها بالقصة، والذي توجه إلى منزل الطالبة واصطحبها وشقيقها إلى مدرستهما حتى تمكنا من اداء الاختبار.

وكرم مدير التعليم بمنطقة تبوك المعلمة وزوجها، اللذين جسدا أروع الأمثلة في الحرص على مصلحة الطلاب.