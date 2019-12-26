فكرة إنشاء حمام سباحة للمسلمات تثير الجدل في ألمانيا

برلين(صدى):

أُطلقت مبادرة خاصة في ألمانيا تسعى إلى بناء حمام سباحة للمسلمات في مدينة فرانكفورت، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض.

ويرى عضو مجلس الكنائس في فرانكفورت المختص بالشؤون العقائدية، أن إنشاء حمام سباحة مستقل للمسلمين يتعارض تمامًا مع الاندماج.

ويقول: طبعا هناك جوانب دينية تمثل للبعض مسألة حرجة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإظهار أجزاء عارية من الجسم، ومع ذلك، لا يتم حل هذا من خلال الفصل بين الجنسين.

ومن جانبها، تقول دينا العمري، باحثة الفقه الإسلامي: لا أؤيد أساسا إنشاء حمامات سباحة تقتصر على المسلمين، لأن ذلك قد يؤدي – من وجهة نظري – إلى مزيد من المجتمعات الموازية، فضلا عن ذلك، أعتقد أن هذا يضع النساء المسلمات، اللاتي لا يرغبن في الخضوع لفهم جامد للروابط بين الجنسين، تحت مزيد من الضغوط.