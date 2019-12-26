عبده خال: السماء تكسف ونحن لا ننكسف

علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع ظاهرة الكسوف الحلقي التي تشهدها البلاد اليوم الخميس، علق الكاتب عبده خال تعليقًا ساخرًا.

وقال خال: «السماء تكسف ونحن لا ننكسف»، مضيفًا: «مقارنة جلية بين من ليس له عقل»، ومن مميز به».

يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين قد حددت موعد صلاة الكسوف في الحرم المكي عند الساعة السابعة من صباح اليوم.

وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أوصت عموم المسلمين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس، وذلك بأن يفزع المسلم إلى طاعة الله وذكره ودعائه وأداء صلاة الكسوف.

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