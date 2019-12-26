البرلمان الياباني في ورطة بسبب «كازينو»

وكالات(صدى):

اعتقل نائب في البرلمان الياباني للاشتباه بقبوله رشى تقدر بعشرات ألوف الدولارات من شركة كانت تسعى لبناء كازينو.

وأفاد بيان صادر عن المدعي العام أن تسوكاسا أكيموتو، العضو السابق في حزب رئيس الوزراء شينزو آبي الحاكم، تلقى ثلاثة ملايين ين نقدا عام 2017، من إحدى الشركات التي لم يتم الكشف عن اسمها.

وقد يشكل اعتقال النائب ضغوطا على إدارة آبي التي عملت على تشريع إنشاء الكازينوهات في اليابان عام 2018، على الرغم من المعارضة الشديدة لهذه الخطوة.

وأكيموتو الذي نفى في تغريدة الاتهامات الموجه اليه كان مكلفا بالإشراف على سياسة الحكومة لإنشاء الكازينوهات في البلاد.

ولطالما شجعت الحكومة اليابانية على بناء منتجعات ضخمة تضم كازينوهات وأماكن ترفيه ومطاعم وفنادق ومرافق للمؤتمرات على غرار لاس فيجاس.

ويقول مؤيدو هذه السياسة إن الكازينوهات تعزز الاقتصاد الراكد في البلاد من خلال جذب السياح والأعمال، كما في مراكز القمار الإقليمية مثل ماكاو.

ويُنظر إلى اليابان على انها أرض خصبة للمقامرة في آسيا، وذلك بسبب ثراء سكانها وقربها من السوق الصينية الضخمة.