إحالة محامي للتأديب بسبب عبارة «يحيا العدل»

القاهرة(صدى):

قررت نقابة المحامين في مصر إحالة محامي إلى مجلس التأديب، لما صدر منه في جلسة محاكمة قتلة الشاب محمود البنا المعروف بـ«شهيد الشهامة»، حيث هتف عقب صدور الحكم بحبس موكله، قائلاً «يحيا العدل».

وقالت النقابة تعقيباً على ما حدث: «رسالة المحاماة، التي توارثها المحامون عبر الأجيال تأبى وتتأذى أن يكون من بين فرسانها مَنْ يقف صارخاً في قاعة المحاكم، أو يصدر عنه فعل يتجاوز حدود الوكالة والرسالة حتى ولو هتف للعدل بقوله (يحيا العدل)».

وذكرت: «إذ إن واجب المحامي يقف عند حدود إبداء الدفاع والدفوع ولا يتخطاه متحدياً مشاعر الخصوم، بل من الواجب، بل من أعز الواجبات أن نؤدي أدوارنا من دون أن ننجرف إلى هاوية الدخول في معارك تفقد فيها المحاماة قيمها وقيمتها».