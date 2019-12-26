رسالة مؤثرة من يورجن كلوب لجماهير ليفربول

ماجد محمد(صدى):

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، رسالة للجماهير حول العالم.

وأشار المدرب الألماني في رسالته إلى أن ليفربول ناد مميز، فيه العديد من الثقافات المختلفة، لذلك سيحتفل كل منهم بأعياد الميلاد على طريقته.

وقال كلوب: توضح غرفة الملابس لدينا كم هو رائع أن تجتمع كل تلك الثقافات المختلفة، بالنسبة لنا اليوم هو يوم عمل عادي حيث نستعد لمواجهة ليستر سيتي، قبل قضاء فترة الظهيرة مع العائلة.

وأضاف: لست رجلا ينظر للخلف، لكنني سعيد بكل ما تحقق هذا العام والذي لا يمكن تجاهله، ولن أنسى تلك الليلة في مدريد، ولا اليوم التالي عند العودة بالكأس، كلما تذكرت استقبال الجماهير تنتابني القشعريرة.

وتابع: لا يمكن أن أكون أكثر فخرا بهؤلاء اللاعبين، أطلقت عليهم “وحوش العقلية”، لما يقدمونه على مدار العام بغض النظر عن الظروف والاحتمالات.

واستكمل: حينما كنت في مدريد استعد لمواجهة توتنهام، شاهدت عبر يوتيوب العديد من المقاطع لجماهيرنا، وكم شعرت بالفخر الشديد، نعلم أن هناك من يتابعونا حول العالم، وهذا الشيء يسعدنا كثيراً ويجعلنا نبذل قصارى جهدنا من أجلهم ومن أجل ليفربول.