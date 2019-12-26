في البطاقة شاب والمنظر امرأة..الأمن يضبط متشبهًا بالنساء
أطاحت قوات الأمن الكويتي بمتشبه بالنساء إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إثر ضبطه مرتديًا أزياء نسائية وواضعًا مستحضرات التجميل على وجهه.
وتم ضبط المتهم أثناء جولة أمنية، حيث اشتبهت القوات في سيارة مظللة الزجاج، فاستوقفوا قائدها، وعندما فتح الزجاج وقدّم بطاقته المدنية فوجئ رجال الأمن بأنه في البطاقة شاب وفي المنظر امرأة حيث كان يرتدي الأزياء النسائية ويضع مستحضرات التجميل.
وأحيل إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه على ذمّة قضية التشبه بالنساء.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 17 دقيقة
داخله إمرأة وكان طاغي على مظهرة الرجولي الخارجي فحب يعود الى الأصل..مهما يسجنوه لن يغير في الأمر شيء
في دول الغرب يؤمنون بحقوقهم وقوانين تحميهم..لأنهم خلقوا هكذا وليس تشبه بمعناه الحقيقي…يعني كامل الرجولة ويتشبه بالنساء