مصرع 5 من فصائل موالية لإيران في غارات شرقي سوريا

وكالات(صدى):

لقى خمسة مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران مصرعهم في سوريا إثر غارات جوية استهدفت مدينة البوكمال، دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.

وأوضحت مصادر أنّ صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر +اللواء 47+ التابع لميليشيات موالية لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما يتواجد ضمن محافظة دير الزور عدة أطراف مشاركة في النزاع السوري.

وتلقى قوات النظام السوري في المحافظة دعما من قوات موالية لإيران ومن قوى أجنبية، بينها مقاتلون عراقيون.