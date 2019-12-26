«العدل» تؤخر دوام اليوم الخميس نظرًا لكسوف الشمس

علي القحطاني(صدى):

‏وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الخميس، بتأخير دوام اليوم لمنسوبي الوزارة بسبب حدوث كسوف للشمس، وحرصًا على سلامة الجميع.

وقالت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” وجه وزير العدل بتأخير بدء الدوام ليوم الخميس إلى الساعة 9 صباحاً حرصاً على سلامة منسوبي الوزارة؛ نظراً لكسوف الشمس الذي يتزامن مع بداية وقت الدوام الرسمي، وستبدأ مواعيد الجلسات القضائية المجدولة في الساعة 8 صباحاً عند الساعة 9 صباحاً ” .