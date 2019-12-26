منها التهريب داخل القرآن الكريم .. طرق تهريب المخدرات وترويجها بين الطلاب (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طرق ترويج المخدرات بين الطلاب، بالتزامن مع فترة الاختبارات التي ينشط فيها مروجي المخدرات لإقناع الطلاب بأنها تساعد على النشاط والسهر.

وأكد الفيصل العبد الكريم، أن تهريب المخدرات يكون حتى في قاعدة القرآن الكريم، وكذلك خلط مادة الشبو مع الملح، وفي خيوط الشال، وسطل القمامة، وسطل «البوية» والقش، والمواد الغذائية، وطعام الكلام، إذ يحشون الطماطم بالحبوب المخدرة، وفي البلاستيشن، والمكسرات، ودمى الأطفال.