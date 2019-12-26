الصين تؤيد حكم المملكة في قضية خاشقجي

بكين(صدى):

أكد ‏المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، اليوم الأربعاء، أن الصين تؤيد حكم القضاء السعودي في قضية وفاة المواطن الصح جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية.

وقال شوانغ: ” لاحظت الصين حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقًا للقانون. وتثق بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي. القضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها “.

وكانت النيابة العامة، قد أعلنت انتهاء التحقيقات في القضية والحكم بقتل خمسة أشخاص قصاصاً، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً؛ فيما أعلنت الإفراج عن ثلاثة آخرين.