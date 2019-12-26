العثور على هياكل عظمية داخل شقة أثناء القبض على عصابة

القاهرة(صدى):

كشفت السلطات الأمنية في محافظة الإسكندرية بمصر غموض حول هياكل عظمية بشرية تم العثور عليها على طريق عام.

وأظهرت تحريات الأولية أن الزوجين لم ينجبا، وأنهما على مدار السنوات الماضية لم يغادرا شقتهما، ولم يقم أحد بزيارتهما على مدار الـ7 سنوات قضاها الزوجان داخل الشقة، في عزلة تامة عن الجيران.

وبينت التحريات أن الزوجة البالغة 65 سنة، توفيت قبل زوجها، بسبب أمراض الشيخوخة دون أن يتمكن زوجها من الإبلاغ كونه طريح الفراش مصابا بشلل يعوقه عن الحركة تماما، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وفاتها بأيام قليلة.

وأشار فريق البحث إلى أن تشكيلا عصابيا استولى على شقة المجني عليهما، بعقد مزور منسوب ملكيته لأحد الأشخاص من أفراد التشكيل العصابي.

وبعد أن كسروا باب الشقة للاستيلاء عليها فوجئوا برفات الزوجين داخل الشقة، وألقوا به ، حيث أظهرت الكاميرات المتهمين في أثناء التخلص من الرفات وألقي القبض عليهم.