شاهد.. محمد صلاح يحتفل مع زوجته وابنته برأس السنة
نشر مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، صورة له مع عائلته أثناء تجهيزاته للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية.
ولأول مرة ينشر محمد صلاح صورة لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تظهر فقط في المباريات الهامة.
وظهر صلاح وهو يحتضن زوجته وابنته مكة، وخلفهم شجرة عيد الميلاد، رمز العيد عند الغرب.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 34 دقيقة
م– ممكن يغير دينه زي سلام عليكم المهم هي الفلوس
أبو ديما[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 15 دقيقة
ليش كذا يا أبو مكة 😔😣