شاهد.. محمد صلاح يحتفل مع زوجته وابنته برأس السنة

نواف السالم(صدى):

نشر مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، صورة له مع عائلته أثناء تجهيزاته للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية.

ولأول مرة ينشر محمد صلاح صورة لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تظهر فقط في المباريات الهامة.

وظهر صلاح وهو يحتضن زوجته وابنته مكة، وخلفهم شجرة عيد الميلاد، رمز العيد عند الغرب.