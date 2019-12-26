بالفيديو.. تامر حسني يغني في شوارع مكة بعد أن توقفت سيارته

أميرة خالد(صدى):

كشف محمد زكي منظم في موسم الرياض، موقف طريف للفنان المصري تامر حسني بعد توقف سيارته في مكة المكرمة.

وقال زكي خلال لقاءه في برنامج ” مسايا لجين ” : إن الفنان تامر حسني تناول معه الطعام وبعد ذلك قرر أن يذهب ولكنه وجد عطل في سيارته ويحتاج إلى التصليح.

وأضاف : فعرضت عليه أن نستريح في الصالون ولكنه رفض وقال سأجلس في الشارع حتى ينتهي تصليح السيارة وبالفعل جلسنا في الشارع وصورنا كليب رائع.