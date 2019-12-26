بالفيديو.. تامر حسني يغني في شوارع مكة بعد أن توقفت سيارته
كشف محمد زكي منظم في موسم الرياض، موقف طريف للفنان المصري تامر حسني بعد توقف سيارته في مكة المكرمة.
وقال زكي خلال لقاءه في برنامج ” مسايا لجين ” : إن الفنان تامر حسني تناول معه الطعام وبعد ذلك قرر أن يذهب ولكنه وجد عطل في سيارته ويحتاج إلى التصليح.
وأضاف : فعرضت عليه أن نستريح في الصالون ولكنه رفض وقال سأجلس في الشارع حتى ينتهي تصليح السيارة وبالفعل جلسنا في الشارع وصورنا كليب رائع.
#مسايا_لجين | تامر حسني يغني في شوارع مكة.@Lojain_omran pic.twitter.com/i5eJCcj9jO
— برنامج مسايا لجين (@MasayaLojain) December 25, 2019
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