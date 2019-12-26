القيادة تُعزي رئيس بوركينا فاسو في ضحايا الهجوم الإرهابي

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين ، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة ، متمنين للمصابين الشفاء العاجل ، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه» .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.

وقال سمو ولي العهد : « بلغني بألم شديد خبر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي ، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق ، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل» .