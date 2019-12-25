جامعة طيبة تؤخر دوام وبداية اختبارات الغد

علي القحطاني(صدى):

وجه مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، اليوم الأربعاء، بتأخير بدء الدوام واختبارات، غدًا الخميس؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس وحرصًا على سلامة الجميع.

وقالت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” وجه معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني بتأخير الدوام وبداية الاختبارات في الجامعة وفروعها إلى الساعة ٩ صباحًا مع استمرار باقي المواعيد كما هي ” .

وأوضحت الجامعة، أن ذلك ‏نظراً لما تشهده المملكة من كسوف للشمس غداً الخميس، وحرصاً على سلامة منسوبي ‎جامعة طيبة من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.