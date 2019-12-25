تأخير دوام الغد في إمارة المدينة المنورة وأمانة الجوف بسبب كسوف الشمس

نايف السالم(صدى):

‏وجّه الأمير ‎فيصل بن سلمان، أمير ‎منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، بتأخير بدء دوام موظفي الإمارة والمحافظات والقطاعات والمراكز التابعة للإمارة يوم غدٍالخميس، بسبب حدوث كسوف الشمس.

وأوضحت الإمارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك إلى الساعة التاسعة صباحاً، استناداً إلى التنبيهات الصحية المحتملة الصادرة عن ‎وزارة الصحة نتيجة التعرض لكسوف الشمس، وحرصاً على سلامة الموظفين.

وفي السياق نفسه، قالت أمانة الجوف عبر حسابها الرسمي عبر تويتر: ” ‏بناء على توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وجه ‎أمين الجوف المهندس عاطف الشرعان؛ بتأخير بداية دوام يوم غداً الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ تزامناً مع ظاهرة ” ‎كسوف الشمس “، وحرصاً على سلامة منسوبي الأمانة والبلديات المرتبطة ” .