موعد إجراء خدمات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة والتكليف بـ تعليم الشمالية

نايف السالم(صدى):

أوضحت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، موعد إجراء خدمات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية.

وعلى الراغبون بإنهاء خدماتهم من شاغلي الوظائف التعليمية ( التقاعد المبكر) من 14/2/1441هـ حتى 29 /4/1441هـ، التقديم من خلال نظام فارس، وسيتم اعتماد القرار خلال 5 أيام عمل من تاريخ التقديم، كما لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

وعلى الراغبون بالنقل لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، وإعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو المؤسسات تعليمية خاصة أو عامة من 14/2/1441هـ وحتى 29/4 1441هـ، الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والالتزام بالقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الواردة بالقرار الوزاري، والتقديم من خلال نظام فارس، والالتزام بالقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الواردة بالقرار الوزاري، ورفع المسوغات المطلوبة عبر النظام.