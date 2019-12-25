وزير الطاقة في زيارته للكويت: أشعر أنني ما زلت بالرياض

خالد الظفيري(صدى):

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، اليوم الأربعاء، خلال توقيعه اتفاقية ومذكرة مع الجانب الكويتي، عن سعادته بوجوده في الكويت ومؤكدًا أنه يشعر بأنه ما زال في الرياض ولم يغادرها؛ كما عبر عن امتنانه باستقبال الشيخ صباح واهتمامه.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: ” لقد أتيت من الرياض، وأعتقد أنني ما زلت في الرياض بين أهلي وإخوتي، معي إخوة وأصدقاء، عملنا سوية، وكنّا حريصين على أن نجسد ما أتينا من أجله، وهو تكليف وتشريف من خادم الحرمين وسمو ولي العهد. وأذكِّر نفسي والجميع بأني فخور بأنني في الأراضي الكويتية، ونحتفي بكم في الأراضي السعودية بالخفجي ” .

وأوضح وزير الطاقة، أن:” كلمة حق أن ولي العهد هو من أسس لهذا الاتفاق والمذكرة، وهو طرف أساسي. يسروا علينا ثلاثة اجتماعات، ونحن كنا نحاول أن نتوافق، وليس نتفق. وهناك فَرق شاسع بين الكلمتين؛ فنحن طرفان يعملان كفريق واحد، غرضه الأساسي الوصول لترتيبات مستدامة، تجسد التعاون، وتعزز لاستقرار العمليات المشتركة؛ لتقوم بعملها بطريقة صحيحة وطويلة المدى ” .